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48 минут назад

Windows получит обновленный дизайн

Газета.Ru

Компания Microsoft продемонстрировала новую версию ОС Windows 11, в которой обновили дизайн диспетчера задач. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

Windows получит обновленный дизайн
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Он будет поддерживать цветовые акценты системы, которые пользователь может настроить самостоятельно в разделе «Персонализация».

В текущей версии Windows 11 уже есть возможность настроить внешний вид операционной системы. Это касается меню «Пуск», панели задач, окон приложений и других элементов системы, кроме диспетчера задач.

Будущее большое обновление будет представлено осенью 2022 года. Кроме нового дизайна диспетчера задач в ней также будут и другие изменения, о которых Microsoft расскажет по мере приближения к релизу.

Windows 11 вышла летом 2021 года. По заверениям компании, новая ОС стала более безопасной и производительной. Однако системные требования Windows 11 оказались слишком высокими и большая часть пользователей ОС не могут перейти на нее.

Наука и техника,Microsoft,
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