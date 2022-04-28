Windows получит обновленный дизайн

Компания Microsoft продемонстрировала новую версию ОС Windows 11, в которой обновили дизайн диспетчера задач. Об этом сообщает портал WindowsLatest.

Он будет поддерживать цветовые акценты системы, которые пользователь может настроить самостоятельно в разделе «Персонализация».

В текущей версии Windows 11 уже есть возможность настроить внешний вид операционной системы. Это касается меню «Пуск», панели задач, окон приложений и других элементов системы, кроме диспетчера задач.

Будущее большое обновление будет представлено осенью 2022 года. Кроме нового дизайна диспетчера задач в ней также будут и другие изменения, о которых Microsoft расскажет по мере приближения к релизу.