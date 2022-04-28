Корабль Crew Dragon компании SpaceX состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырех человек завершил стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом говорится в сообщении NASA в среду, 27 апреля.

Фото: Роскосмос Роскосмос

Crew Dragon вылетел с космодрома на мысе Канаверал в ночь со вторника на среду по времени восточного побережья США. На борту корабля находятся граждане Америки Боб Хайнс, Джессика Уоткинс и Челл Линдгрен, а также итальянский космонавт Саманта Кристофоретти.

Это четвертый регулярный экипаж NASA (Crew-4) на МКС. Космонавты пробудут на космической станции до сентября и сменят экипаж Crew-3, который вернется на Землю на следующей неделе. Церемония приветствия нового экипажа запланирована на 09:40 по московскому времени, пишут «Известия».

8 апреля компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon. Корабль доставит на МКС четырех туристов. Трансляция запуска велась на сайтах SpaceX и аэрокосмической компании Axiom Space, организовавшей коммерческую миссию Axiom-1.