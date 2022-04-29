VK совместно с ВШЭ запустят платформу с курсами от вузов России

"Высшая школа экономики была одним из первых российских университетов, начинавших развитие онлайн-образования. И сейчас мы хотим повысить доступность качественного образования для всех пользователей вне зависимости от их местоположения или профессии. Мы видим большие возможности по развитию этого рынка, и именно поэтому мы стали инициаторами стратегического партнерства с VK и платформой Skillbox. Сейчас для России важно обеспечить технологический суверенитет в сфере онлайн-образования, и это один из первых шагов в этом направлении", - отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, чьи слова приводятся в сообщении.