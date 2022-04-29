VK совместно с ВШЭ запустят платформу с курсами от вузов России

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и VK намерены в июне текущего года запустить платформу образовательных курсов ведущих российских вузов. В дальнейшем сервис планируется вывести на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) и VK объявили о стратегическом сотрудничестве в области онлайн-обучения. В партнерстве стороны планируют запустить платформу образовательных курсов ведущих российских вузов. НИУ ВШЭ выступит флагманским партнером новой образовательной платформы на базе технологий Skillbox (входит в экосистему VK)", - говорится в сообщении. Запуск платформы запланирован на июнь 2022 года.
НИУ ВШЭ является крупнейшим из российских вузов на рынке онлайн-обучения в России и за рубежом, сказано в сообщении. Партнерство подразумевает, что слушателям станут доступны около 100 онлайн-курсов. В дальнейшем к сотрудничеству могут присоединиться другие отечественные университеты. ВШЭ предоставит доступ к русскоязычным и англоязычным онлайн-курсам вуза с возможностью оформления подписки и получения сертификатов. Также предполагается выход образовательной платформы на рынки СНГ, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
"Высшая школа экономики была одним из первых российских университетов, начинавших развитие онлайн-образования. И сейчас мы хотим повысить доступность качественного образования для всех пользователей вне зависимости от их местоположения или профессии. Мы видим большие возможности по развитию этого рынка, и именно поэтому мы стали инициаторами стратегического партнерства с VK и платформой Skillbox. Сейчас для России важно обеспечить технологический суверенитет в сфере онлайн-образования, и это один из первых шагов в этом направлении", - отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, чьи слова приводятся в сообщении.
Генеральный директор VK Владимир Кириенко добавил, что образовательный контент ведущих российских вузов востребован людьми самых разных возрастов и профессий из всех регионов России.
"Ключевая задача проекта - предоставить максимум возможностей для обучения и повышения квалификации за счет синергии технологий и лучших образовательных методик с привлечением ведущих преподавателей страны. Мы рады, что флагманским партнером проекта выступит Высшая школа экономики, чьи образовательные программы являются признанным стандартом качества в сфере высшего образования. VK, в свою очередь, обеспечит доступность и эффективность программ благодаря технологическим решениям и уникальным цифровым сервисам", - сказал Кириенко.
В марте международные образовательные платформы Coursera и edX объявили о заморозке взаимодействия с российскими вузами на фоне ситуации на Украине.