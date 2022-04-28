Apple выложила инструкции для самостоятельного ремонта iPhone

Пока они доступны для всех смартфонов из линеек iPhone 12, iPhone 13 и iPhone SE третьего поколения.

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Инструкции на английском языке выложены в специальном разделе на сайте Apple, на русский они не переведены.

Вскрытие и ремонт устройства не приведёт к автоматическому аннулированию гарантии, если пользователь не повредит его. Apple рекомендует самостоятельный ремонт только «технически подкованным пользователям».

В США владельцы iPhone могут купить оригинальные запчасти, а также купить или арендовать инструменты для ремонта. Компания поможет определить, какие детали требуются, и даст скидку, если отправить старую запчасть на переработку, пишет TechCrunch. Позже такая возможность появится в Европе.

Один из недостатков программы — авторизация по серийному номеру или IMEI для покупки запчастей. При использовании неоригинальных деталей пользователь увидит сообщение, что деталь «невозможно проверить», отмечает компания iFixit. В Apple говорят, что это не влияет на функции, пишет Vc.ru.