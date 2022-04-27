Xiaomi представила бюджетную линейку телевизоров Smart TV 5A

Китайский производитель Xiaomi представил следующее поколение бюджетных телевизоров Smart TV 5A. Заявленная линейка состоит из трех моделей разной диагонали: 32 дюйма (HD), 40 дюймов и 43 дюйма (FullHD).
Среди отличий от предыдущей линейки Xiaomi отмечается увеличенная громкость всех моделей. Старшие телевизоры Smart TV 5A построены на 4-ядерном процессоре Arm Cortex-A55 и графическом ускорителе Mali G31 MP2; младший получил процессор Arm Cortex-A35. Все представители линейки обладают поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS-X Virtual. Помимо этого, они поддерживают Bluetooth 5.0 и подключение по Ethernet.
Продажи новинок стартуют 30 апреля. Розничная цена телевизоров составит от $200 за младшую модель до $340 за старшую.