Xiaomi представила бюджетную линейку телевизоров Smart TV 5A

Среди отличий от предыдущей линейки Xiaomi отмечается увеличенная громкость всех моделей. Старшие телевизоры Smart TV 5A построены на 4-ядерном процессоре Arm Cortex-A55 и графическом ускорителе Mali G31 MP2; младший получил процессор Arm Cortex-A35. Все представители линейки обладают поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS-X Virtual. Помимо этого, они поддерживают Bluetooth 5.0 и подключение по Ethernet.