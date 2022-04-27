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1 час назад

Xiaomi представила бюджетную линейку телевизоров Smart TV 5A

Мария Иванова

Китайский производитель Xiaomi представил следующее поколение бюджетных телевизоров Smart TV 5A. Заявленная линейка состоит из трех моделей разной диагонали: 32 дюйма (HD), 40 дюймов и 43 дюйма (FullHD).

Xiaomi представила бюджетную линейку телевизоров Smart TV 5A
Фото: XiaomiXiaomi

Среди отличий от предыдущей линейки Xiaomi отмечается увеличенная громкость всех моделей. Старшие телевизоры Smart TV 5A построены на 4-ядерном процессоре Arm Cortex-A55 и графическом ускорителе Mali G31 MP2; младший получил процессор Arm Cortex-A35. Все представители линейки обладают поддержкой Dolby Audio, DTS-X и DTS-X Virtual. Помимо этого, они поддерживают Bluetooth 5.0 и подключение по Ethernet.

Продажи новинок стартуют 30 апреля. Розничная цена телевизоров составит от $200 за младшую модель до $340 за старшую.

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