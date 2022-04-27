В Совфеде предложили ввести регистрацию в соцсетях по номеру телефона

В Совете Федерации предложили правительству обязать работающие в России соцсети и сервисы электронной почты ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона. Об этом «РИА Новости» сообщила зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Ирина Рукавишникова.
По ее словам, данная мера поможет решить проблему с «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в интернете. Рукавишникова отметила, что в России между словами «анонимность», «безнаказанность» и «безответственность» можно ставить знак равенства, поэтому федеральное собрание и правительство сегодня уделяют повышенное внимание разработке законодательных механизмов противодействия фейкам.
Также она добавила, что мера потребует разработки и дополнительных механизмов решения этой проблемы, в том числе присваивания определенной отметки верифицированному аккаунту.