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32 минуты назад

В Совфеде предложили ввести регистрацию в соцсетях по номеру телефона

Елена Прошина

В Совете Федерации предложили правительству обязать работающие в России соцсети и сервисы электронной почты ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона. Об этом «РИА Новости» сообщила зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Ирина Рукавишникова.

В Совфеде предложили ввести регистрацию в соцсетях по номеру телефона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, данная мера поможет решить проблему с «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в интернете. Рукавишникова отметила, что в России между словами «анонимность», «безнаказанность» и «безответственность» можно ставить знак равенства, поэтому федеральное собрание и правительство сегодня уделяют повышенное внимание разработке законодательных механизмов противодействия фейкам.

Также она добавила, что мера потребует разработки и дополнительных механизмов решения этой проблемы, в том числе присваивания определенной отметки верифицированному аккаунту.

Наука и техника,Ирина Рукавишникова,Совет Федерации,
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