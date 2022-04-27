В Совфеде предложили ввести регистрацию в соцсетях по номеру телефона

В Совете Федерации предложили правительству обязать работающие в России соцсети и сервисы электронной почты ввести идентификацию пользователей по номеру мобильного телефона. Об этом «РИА Новости» сообщила зампред совета по развитию цифровой экономики при Совфеде Ирина Рукавишникова.

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По ее словам, данная мера поможет решить проблему с «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в интернете. Рукавишникова отметила, что в России между словами «анонимность», «безнаказанность» и «безответственность» можно ставить знак равенства, поэтому федеральное собрание и правительство сегодня уделяют повышенное внимание разработке законодательных механизмов противодействия фейкам.