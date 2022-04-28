Ученые выяснили, куда ходят домашние кошки, когда гуляют на улице

С помощью GPS-трекинга ученые проследили за перемещениями целой популяции домашних кошек в небольшом норвежском городке. Оказалось, питомцы редко уходят от дома далее 50 метров и почти не совершают длительных прогулок.

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Кошка — одно из самых распространенных домашних животных на планете. На сегодня в мире насчитывается около 600 миллионов домашних особей. В одной Норвегии на 5,4 миллиона человек приходится около 770 тысяч таких питомцев. Часто хозяева выпускают животных погулять на улицу, и ученые в Норвежском университете наук о жизни задались вопросами: куда ходят эти домашние кошки, чем они занимаются и через какое время возвращаются домой?

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По мнению авторов работы, опубликованной в журнале Scientific Reports, домашних кошек редко рассматривают как членов крупной популяции хищных животных, к которой они на самом деле принадлежат. Знания о поведении отдельных особей довольно обширны, однако до сих пор очень мало известно о том, как местная популяция кошек, находящихся на свободном выгуле, занимает территорию.

Чтобы восполнить этот пробел, исследователи снабдили GPS-трекерами практически всех домашних кошек, составляющих популяцию маленького городка на востоке Норвегии. Владельцы животных жили в пределах одного квадратного километра, поэтому, отслеживая прогулки 100 их питомцев, ученые смогли составить подробную карту перемещений всей популяции кошек в пределах ограниченной территории.

По завершении сбора и анализа данных владельцы получили доступ к цифровым картам, на которых смогли увидеть перемещения питомцев. Оказалось, во время прогулок кошки находились гораздо ближе к своему дому, чем ожидали их хозяева. В среднем животные проводили около 79% времени на улице в радиусе 50 метров от дома. При этом они часто сидели во дворе или саду поблизости, не совершая длительных прогулок.

Среднее максимальное расстояние удаления от дома составило лишь 352 метра. Возможно, это связано с тем, что большинство животных было стерилизовано. Однако авторы наблюдали сильные различия в поведении отдельных особей, что говорило о разных характерах и привычках животных.