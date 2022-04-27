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37 минут назад

Названы iPhone, которые устареют в этом году

Газета.Ru

Согласно данным инсайдеров, в этом году обновление iOS не получат iPhone 6S и iPhone 6S Plus и iPhone SE 2016 года, об этом пишет портал TomsGuide.

Названы модели iPhone, которые не получат обновления в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В прошлом году iOS 15 получили все iPhone, которые работали под управлением iOS 14. Но, поскольку новая версия ОС требует больше места для хранения и большей вычислительной мощности для работы, старые модели смартфонов Apple не будут обновлены.

iOS 16 дебютирует на конференции для разработчиков WWDC 2022 в июне этого года наряду с macOS 13 и другими обновлениями программного обеспечения для устройств Apple.

Новая iOS будет включать более крупные интерактивные виджеты и ярлыки «быстрого действия», которые можно использовать на экране блокировки. В iOS 16 также добавят новые функции отслеживания здоровья и поддержку VR-AR-гарнитуры от Apple.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что iPhone 13 стал самым популярным смартфоном Apple. Модель приобреталась клиентами во всем мире активнее всех остальных смартфонов. Доля базового флагмана Apple составила 38% от всего рынка.

Наука и техника,Apple,
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