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41 минуту назад

Кибермошенники научились красть деньги с помощью фото россиян в соцсетях

Газета.Ru

Россиянам следует избегать публикации постов в социальных сетях, в которых демонстрируются фото дорогих покупок. Как рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская, такие записи мониторят кибермошенники.

Кибермошенники научились красть деньги с помощью фото
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Не нужно сильно хвастаться своими дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем в соцсетях. Таким образом можно быстро попасть под прицел преступников, которые придумают массу способов для кражи ваших денег», — отметила она.

По словам специалиста, к таким пользователям чаще применяют все популярные способы киберкраж, в том числе фишинг.

«Человека всеми способами пытаются заставить перейти на сайт, открыть ссылку», — добавила Бобровская.

Она посоветовала для разных оплат в интернете завести отдельную карту и держать не ней ровно столько средств, сколько требуется для совершения очередной покупки, чтобы в случае утечки данных мошенники не могли выкрасть деньги.

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