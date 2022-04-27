Кибермошенники научились красть деньги с помощью фото

Россиянам следует избегать публикации постов в социальных сетях, в которых демонстрируются фото дорогих покупок. Как рассказала «Газете.Ru» директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская, такие записи мониторят кибермошенники.

«Не нужно сильно хвастаться своими дорогими покупками, недвижимостью или автомобилем в соцсетях. Таким образом можно быстро попасть под прицел преступников, которые придумают массу способов для кражи ваших денег», — отметила она.

По словам специалиста, к таким пользователям чаще применяют все популярные способы киберкраж, в том числе фишинг.

«Человека всеми способами пытаются заставить перейти на сайт, открыть ссылку», — добавила Бобровская.