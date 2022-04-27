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51 минуту назад

Россиян обезопасят от оскорблений в сети

Lenta.ru

«Одноклассники» запустили новую опцию — пользователям предложат скрывать все потенциально неприемлемые комментарии в обсуждениях под публикациями, фотографиями и видео. Об этом сообщается в пресс-релизе российской соцсети, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Россиян обезопасят от оскорблений в социальной сети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что технология собственной разработки на базе нейросетей автоматически определит потенциально неприемлемые и оскорбительные комментарии, которые могут быть неприятны пользователям, и обезопасит их — сервисный бот пришлет личное сообщение с предложением настроить отображение потенциально неприятных высказываний.

Известно, что помечаться будут все комментарии, которые могут быть неприятны и оскорбительны разным группам людей вне независимости от национальности, возраста, пола или социального статуса. Кроме того, юзеры смогут самостоятельно решать, хотят ли они скрывать подобные комментарии, в настройках приватности в разделе «Настройки публичности».

Функция уже работает в приложении соцсети на Android и iOS, а также в мобильной и десктопной версиях.

Запуск новой опции стал очередным шагом в создании комфортной и безопасной среды для коммуникации внутри сервиса. «Одноклассники» уделяют особое внимание безопасному общению и постоянно улучшают алгоритмы обнаружения нежелательного контента.

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