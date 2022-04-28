Найден эффективный источник энергии на Марсе

Команда американских специалистов из университета Калифорнии в Беркли (UCB) нашла эффективный источник энергии для работы колониальных баз на Марсе. По их подсчетам, использование солнечных батарей гораздо более выгодно, чем доставка и строительство атомных реакторов. Об этом сообщается в журнале Frontiers in Astronomy and Space Science.

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Для этого ученые провели расчеты мощности, эффективности и стоимости доставки солнечных батарей в различных областях Марса. Затем они сравнили полученные показатели с затратами ресурсов для прототипов атомных силовых установок Kilopower, которые разрабатывает НАСА.

Исследователи учитывали то, что солнечная и атомная энергия будет использоваться для производства водорода, удобрений и других веществ, необходимых для жизни первых поселенцев планеты. Кроме того, источники энергии должны быть устойчивыми к скачкам потребления и воздействию сезонных и суточных циклов.