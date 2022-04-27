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33 минуты назад

Стало известно, почему некоторые пользователи интернета ведут себя агрессивно

Газета.Ru

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) выяснили, что на поведение человека в сети влияют группы генов и зависимость от контекста информации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Стало известно, почему пользователи в интернете ведут себя агрессивно
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Мы установили, что люди с сочетанием определенных групп генов токсично ведут себя в интернете. Кроме того, установлено, что пользователи с высокими показателями поленезависимости, агрессивности и враждебности, предпочитают более активные формы информационного поведения», – рассказала декан факультета «Психология, педагогика и дефектология», профессор Донского государственного технического университета Ирина Абакумова.

Ученые рассмотрели гены COMT, DRD2 и BDNF, которые отвечают за психофизиологическое состояние человека и нейротрофический фактор мозга.

На основе полученной информации специалисты выделили три главные компонента стратегий информационного поведения: RC1, RC2, RC3.

RC1 объединила респондентов, которые предпочитают развлекательный или пользовательский контент.

Компонент RC2 был признан деструктивным. Такие пользователи часто проявляют агрессию, признаки национализма и экстремизма, а также предпочитают контент порнографического характера. Они активно принимают участие в обсуждении «острых» тем в Интернете, провоцируя на агрессивное поведение других онлайн-оппонентов.

RC3 отвечает за пассивную условно конструктивную форму информационного поведения.

По словам специалистов, люди с доминирующими компонентами RC1 и RC3 способны психологически преодолеть влияние контекста информации и лучше ориентироваться в информационной среде.

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