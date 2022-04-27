NASA предупредило о сближении с огромным астероидом

Астероид 418135 (2008 AG33) диаметром 350-780 м пересечет орбиту Земли без какого-либо риска столкновения со скоростью 37 400 км/ч — это более чем в 30 раз быстрее скорости звука. Максимальное сближение с Землей произойдет в 3,2 млн км — это примерно в 8 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной, что по космическим меркам совсем немного. NASA старается тщательно отслеживать все космические объекты, приближающиеся к Земле на расстояние 200 млн км, считая их «околоземными объектами», а любые быстродвижущиеся объекты в пределах 7,5 млн км считаются «потенциально опасными».