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12 минут назад

NASA предупредило о сближении с огромным астероидом 28 апреля

Газета.Ruиещё 1

Огромный и «потенциально опасный» астероид, размеры которого вдвое превышают размеры небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, согласно данным NASA, должен пролететь мимо Земли в четверг, 28 апреля. Об этом сообщает издание Live Science.

NASA предупредило о сближении с огромным астероидом
Фото: ESAESA

Астероид 418135 (2008 AG33) диаметром 350-780 м пересечет орбиту Земли без какого-либо риска столкновения со скоростью 37 400 км/ч — это более чем в 30 раз быстрее скорости звука. Максимальное сближение с Землей произойдет в 3,2 млн км — это примерно в 8 раз превышает среднее расстояние между Землей и Луной, что по космическим меркам совсем немного. NASA старается тщательно отслеживать все космические объекты, приближающиеся к Земле на расстояние 200 млн км, считая их «околоземными объектами», а любые быстродвижущиеся объекты в пределах 7,5 млн км считаются «потенциально опасными».

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Приближающийся астероид впервые был обнаружен 12 января 2008 года обсерваторией Маунт-Леммон в Аризоне, и по данным Центра изучения околоземных объектов NASA (CNEOS) последний раз сближался с Землей 1 марта 2015 года. Астероид пролетает мимо планеты раз в 7 лет, прием следующий близкий пролет, по прогнозам, произойдет 25 мая 2029 года.

Наука и техника,NASA,
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