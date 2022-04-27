Ученые объяснили появление загадочных пород на Марсе

Определение истории Марса, того, как он формировался и развивался с течением времени, было целью орбитальных и поверхностных миссий на Красной планете в течение десятилетий.

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Проанализировав данные нескольких таких миссий, группа исследователей под руководством Стива Раффа из Школы исследования Земли и космоса Университета штата Аризона установила, что загадочные оливиновые породы в кратере Гусева, а также в кратере Езеро и вокруг него могут быть породой под названием "игнимбрит", которая является одновременно магматической и осадочной и образуется в результате катаклизмических взрывных извержений из огромных вулканических кальдер.

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Если команда окажется права, это может привести к лучшему пониманию богатых оливином пород в других местах Марса, а также может указать на стиль вулканизма, более распространенный в ранней истории Марса. Результаты их исследования были недавно опубликованы в журнале Icarus.

"Существует множество идей относительно происхождения богатых оливином пород, покрывающих значительную часть региона под названием Nili Fossae, который включает кратер Езеро", - сказал Руфф. "Это дебаты, которые продолжаются уже почти 20 лет".

Вскрытия горных пород, богатых оливином, а также карбонатом, связывают кратер Гусева, исследованный 16 лет назад марсоходом НАСА Spirit, и регион Nili Fossae, где марсоход Mars 2020 Perseverance в настоящее время исследует кратер Езеро. В обоих местах обнаружено самое большое количество оливина, которое когда-либо было обнаружено на Марсе. Сходство состава и морфологии широко разделенных оливинсодержащих пород ранее не изучалось. Теперь выяснилось, что они образовались сходным образом.

Оливин - это обычный силикатный минерал, который образуется из магмы, сформировавшейся в мантии Марса (этот же процесс происходит и на Земле). Таким образом, вулканический процесс является разумным объяснением происхождения богатых оливином пород на Марсе. Однако ранее уже предлагались различные сценарии - от лавовых потоков до гигантского удара, вычерпавшего оливин из мантии.

Рафф и его команда поставили перед собой цель проверить ведущую гипотезу, предполагающую мягкое отложение пепла из вулканических шлейфов. Но их наблюдения выявили гораздо более бурную историю.

В частности, Рафф изучил мозаику изображений, полученных с помощью микроскопической камеры марсохода Spirit (который похож на ручной объектив геолога), и заметил камни с необычной текстурой. Рафф обратился к онлайн-библиотеке с изображениями пород на Земле и наткнулся на вулканические породы с текстурой, удивительно похожей на ту, что была на снимках с Марса.

"Это был момент эврики", - говорит Руфф. "Я увидел в породах кратера Гусева те же текстуры, что и в очень специфическом виде вулканических пород, найденных здесь, на Земле".

Изображения были получены из породы под названием "игнимбрит", которая, по сути, является одновременно и магматической, и осадочной. Игнимбриты образуются в результате потоков пирокластического пепла, пемзы и блоков от крупнейших вулканических взрывов, известных на Земле.

"Представьте себе облако горячих газов, почти расплавленного пепла и пемзы, проходящее через ландшафт на десятки миль и накапливающееся в слоях толщиной до сотен футов всего за несколько дней", - говорит Руфф.

После своего образования отложения игнимбрита медленно остывают в течение нескольких месяцев или лет. Это приводит к образованию сложных сетей трещин, известных как "швы охлаждения", которые образуются по мере того, как толстые кучи пепла и пемзы сжимаются. Рафф обнаружил похожие модели разломов в богатых оливином отложениях на Марсе, что еще больше подтверждает происхождение игнимбритов.

На Земле игнимбриты встречаются в таких местах, как Йеллоустонский национальный парк на западе США. Желто-охристые породы - это игнимбриты из огромной вулканической кальдеры, которая образовалась в период, начавшийся около 2,1 миллиона лет назад, и сейчас заполнена.

"Никто ранее не предлагал игнимбриты в качестве объяснения богатой оливином породы на Марсе", - сказал Руфф. "И вполне возможно, что это именно та порода, по которой марсоход Perseverance ездил и брал пробы в течение последнего года".

На Марсе есть самый большой вулкан в Солнечной системе и лавовые потоки, покрывающие огромные участки планеты, поэтому вулканические породы - это само собой разумеющееся. Но только в нескольких местах предполагалось наличие игнимбритов, и до сих пор только предположительно.

С учетом новых находок этой группы, возможно, что игнимбриты встречаются как в кратере Езеро, так и в кратере Гусева. Другие места с богатой оливином породой также являются кандидатами на месторождения игнимбритов, и все они, по-видимому, образовались на ранних этапах истории Марса, в течение первого миллиарда лет или около того.