Приложение «Аэрофлот» пропало из App Store

Мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалено из магазина Apple App Store. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

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«Информируем о том, что мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение - из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», - говорится в сообщении.

Для тех, у кого мобильное приложение не было ранее установлено на устройства с iOS, «Аэрофлот» советует установить веб-приложение (закладка на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании). Оно доступно на сайте авиакомпании, скачать его можно, используя браузер Safari.

Уточняется, что приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play и Huawei AppGallery.