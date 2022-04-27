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42 минуты назад

Приложение «Аэрофлот» пропало из App Store

Елена Прошина

Мобильное приложение авиакомпании «Аэрофлот» удалено из магазина Apple App Store. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Приложение «Аэрофлот» пропало из App Store
Фото: ТАССТАСС

«Информируем о том, что мобильное приложение Аэрофлота, установленное на устройства и гаджеты, использующие операционную систему iOS или Android, продолжает стабильно работать. В то же время просим пассажиров не переустанавливать приложение - из-за отсутствия возможности повторного скачивания в магазине приложений App Store», - говорится в сообщении.

Для тех, у кого мобильное приложение не было ранее установлено на устройства с iOS, «Аэрофлот» советует установить веб-приложение (закладка на экране для быстрого доступа к сайту авиакомпании). Оно доступно на сайте авиакомпании, скачать его можно, используя браузер Safari.

Уточняется, что приложение по-прежнему доступно для скачивания в Google Play и Huawei AppGallery.

Ранее Apple сообщила, что удалит устаревшие приложения из App Store. Компания дала разработчикам срок до 1 ноября, чтобы обновить свои приложения и перейти на современную версию Android API.

Наука и техника,Аэрофлот,Google,Apple,
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