Yota выпустила новый тариф

Компания Yota объявила о запуске тарифа «Готовый тариф» для новых пользователей. В рамках тарифа оператор предлагает безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Telegram, социальной сети Вконтакте, а также 350 минут связи и 35 Гб интернета.
Кроме того, Yota, как и прежде, предлагает конструктор тарифов, с помощью которого пользователи могут настроить под себя любой объём связи. Можно подключить от 0 до 2000 минут и от 1 до 50 Гб. К тому же клиенты могут подключить безлимитный доступ к любимым мессенджерам и соцсетям, а также популярным аудио- и видео-сервисам и другим приложениям.
«Предыдущий тариф с готовыми настройками очень понравился «чиллерам», поэтому мы решили порадовать их новым предложением. 350 минут и 35 гигабайтов дадут возможность не ограничивать себя в трафике и разговорах, а безлимитный доступ к «ВКонтакте» и мессенджерам Telegram и WhatsApp поможет остаться на связи, даже если интернет и минуты в пакете закончатся», — рассказала директор по продукту и маркетингу Yota Ирина Пюскюлян.