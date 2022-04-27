Yota выпустила новый тариф

Кроме того, Yota, как и прежде, предлагает конструктор тарифов, с помощью которого пользователи могут настроить под себя любой объём связи. Можно подключить от 0 до 2000 минут и от 1 до 50 Гб. К тому же клиенты могут подключить безлимитный доступ к любимым мессенджерам и соцсетям, а также популярным аудио- и видео-сервисам и другим приложениям.