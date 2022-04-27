Микрофоны для компьютера: лучшие модели для игр, стримов и подкастов

Хороший микрофон — незаменимая покупка для всех, кто проводит время за компьютером. Будь то подкасты, игровые стримы или просто общение в Сети, качество звука сложно переоценить. Но какой микрофон выбрать? В подборке «Рамблера» — шесть лучших микрофонов для разных целей из разных ценовых сегментов.

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Лучшая бюджетная опция для стримов — HyperX SoloCast

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Если вы ищете неплохое качество, но не хотите выкладывать за микрофон огромные деньги, то вам наверняка подойдет HyperX SoloCast. Это великолепная бюджетная опция для новичков, которая не жертвует качеством звука в пользу низкой цены. Конечно, HyperX SoloCast лишен некоторых фич своего старшего брата, HyperX Quadcast S, однако девайс все равно справляется со своей задачей.

Будучи микрофоном с одной полярной диаграммой направленности, он лучше всего подходит для записи одиночного голоса: то, что нужно для стримов или создания видео-контента. Также приятно, что, благодаря компактным размерам и подключению через USB Type-C, HyperX SoloCast вполне можно использовать на ноутбуках, если вам понадобился микрофон вдали от дома. Единственный минус устройства — это отсутствие встроенных опций настройки звука; из дополнительных кнопок он может похвастать лишь мьютом. Впрочем, если вы ищете хорошее качество без лишних наворотов, то HyperX SoloCast — один из лучших вариантов.

HyperX

Лучшая премиальная опция для стримов — Shure MV7

Shure MV7 стоит заметно дороже других вариантов в списке, но в данном случае цена более чем оправдывает себя. Этот динамический микрофон поддерживает подключение как по USB, так и по XLR. Его можно использовать хоть в профессиональной программе для звукозаписи, хоть просто воткнув в ноутбук — в том числе одновременно.

И это далеко не все преимущества Shure MV7. Панель управления прямо на микрофоне позволяет настраивать усиление звука, громкость и микширование. Крепкая, надежная конструкция не развалится от продолжительного использования, а высокое разрешение обеспечит превосходное качество записи. Более того, для микрофона также доступно специальное приложение MOTIV от производителя: там можно изменить многие параметры в прямом эфире без лишней головной боли. Shure MV7 будет отличным выбором для всех, кто заинтересовался подкастами, решил попробовать себя в стримах или занимается записью музыки.

Shure

Лучшая опция для игр — HyperX Quadcast S

HyperX Quadcast S — один из лучших микрофонов, изначально предназначенных для гейминга. Хотя, на самом деле, при желании он вполне подойдет и для других задач: общение на стриме, интервью, групповые чаты, живая музыка — все что угодно. Благодаря четырем диаграммам направленности HyperX Quadcast S можно подстроить под любую ситуацию. Само собой, качество записи тоже держится на высоком уровне. RGB-подсветка здесь идет скорее в качестве необязательного бонуса.

HyperX

Лучшая опция для подкастов — Rode PodMic

Динамический XLR-микрофон Rode PodMic не так прост в освоении, как другие варианты, но безупречное качество записи голоса однозначно того стоит. Со стороны он выглядит невероятно дорогим, однако для своего класса микрофон обладает неожиданно разумной ценой. К тому же, встроенный поп-фильтр поможет избавиться от резких звуков без долгих часов монтажа. Словом, Rode PodMic — достойный выбор как для начинающих пользователей, так и для профессионалов.

Rode

Лучшая plug-and-play опция для подкастов — Elgato WAVE:3

Иногда возникают ситуации, когда хороший звук хочется получить прямо из коробки, просто подключив микрофон. Elgato WAVE:3 создан как раз для таких случаев. Его вообще не придется настраивать — достаточно лишь подключить устройство по USB Type-C и будет оно готово к работе. Никаких особых проводов, никаких специальных программ. Для прослушивания собственного голоса на задней панели предусмотрен порт для наушников.

Несмотря на подозрительную простоту использования, Elgato WAVE:3 обладает достаточно неплохим качеством звука; встроенная функция ClipGuard отсекает резкие скачки громкости, а программа Wave Link поможет в микшировании. Диаграмма направленности всего одна, но для простых стримов или подкастов большего и не нужно.

Elgato

Лучшая петличка для стримов — PowerDeWise Lavalier Microphone

Кто-то может спросить: а какой смысл использовать что-то настолько маленькое, если можно просто говорить во встроенный микрофон ноутбука или телефона? На самом деле, смысл действительно есть. Петличка PowerDeWise довольно дешевая, но ощутимо поднимет качество звука вашего сетапа. Особенно если вы планируете заниматься съемками видео: камеры смартфонов зачастую улавливают слишком много внешнего шума, а петличный микрофон как раз решит эту проблему. Столь простой девайс не имеет каких-либо настроек, но он и без всяких манипуляций обеспечит более качественный звук, чем большинство встроенных микрофонов.