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1 час назад

В России насчитали тысячи незащищенных баз данных

Lenta.ruиещё 1

По всей России хранятся в открытом доступе почти 7,5 тысяч незащищенных баз данных. Как сообщили «Ленте.ру» в Group-IB, по всему миру аналитики компании насчитали около 400 тысяч таких массивов информации.

В России насчитали тысячи незащищенных баз данных
Фото: ТАССТАСС

По итогам проведенного исследования эксперты Group-IB выяснили, что большинство общедоступных баз данных хранились на серверах в США, Китае, Германии, Франции и Индии. Сложившаяся ситуация, по мнению экспертов, представляет серьезную угрозу для безопасности, поскольку оставшиеся без присмотра базы данных становятся легкой добычей для киберпреступников.

После этого злоумышленники могут или украсть ценную информацию, в том числе персональные данные клиентов компаний, или использовать базу данных как отправную точку в своем путешествии по сети организации. В Group-IB также напомнили, что, поданным IBM, в 2021 году средняя стоимость утечки данных увеличилась с 3,86 до 4,24 миллиона долларов.

Говоря о незащищенных базах данных в России, эксперты отмечают, что с момента обнаружения до изъятия базы из публичного доступа проходит в среднем 250 дней. Этот показатель гораздо хуже среднемирового — 170 дней.

Ранее стало известно, что злоумышленники начали обманывать россиян с помощью объявлений о продаже аккаунтов в VPN-сервисах. Некоторые продавцы подобных услуг перестают выходить на связь с пользователем после того, как получают от него деньги.

Наука и техника,IBM,
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