Евросоюз хочет засудить Apple из-за проблем с Apple Pay

Евросоюз готовит новое обвинение в адрес Apple по антимонопольному делу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times. Причиной иска может стать ограничение работы Apple Pay со стороны американской корпорации.

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Издание пишет, что Apple могут обвинить в умышленном ограничении функциональности NFC-модуля, который используется для бесконтактных платежей. Сейчас на iPhone доступ к нему имеет только проприетарное приложение Apple Pay. Таким образом, у пользователей нет возможности выбрать альтернативный сервис.

Из заметки Financial Times также следует, что по итогу дела Apple могут предъявить огромный штраф в размере 10% выручки компании во всем мире.