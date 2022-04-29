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44 минуты назад

Евросоюз хочет засудить Apple из-за проблем с Apple Pay

Газета.Ruиещё 7

Евросоюз готовит новое обвинение в адрес Apple по антимонопольному делу. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times. Причиной иска может стать ограничение работы Apple Pay со стороны американской корпорации.

Евросоюз хочет засудить Apple из-за проблем с Apple Pay
Фото: unsplashunsplash

Издание пишет, что Apple могут обвинить в умышленном ограничении функциональности NFC-модуля, который используется для бесконтактных платежей. Сейчас на iPhone доступ к нему имеет только проприетарное приложение Apple Pay. Таким образом, у пользователей нет возможности выбрать альтернативный сервис.

Из заметки Financial Times также следует, что по итогу дела Apple могут предъявить огромный штраф в размере 10% выручки компании во всем мире.

На данный момент неизвестно, когда именно Евросоюз предъявит обвинение американской корпорации. Однако, по данным издания, случиться это может уже на следующей неделе.

Наука и техника,Технологии,Apple,ЕС,
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