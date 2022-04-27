В Подмосковье стартовал прием заявок на премию в сфере науки и инноваций

"Премия губернатора Московской области для молодых ученых вручается уже 10 лет. За это время награды получили 145 талантливых специалистов Подмосковья. Вручение премии позволяет привлекать перспективные кадры и поддерживать развитие науки в регионе на самом высоком уровне - ежегодно ученые Московской области регистрируют новые технологии, совершают открытия во всех сферах науки, а также становятся лауреатами престижных федеральных и международных премий. В этом году по результатам конкурсного отбора будет выделено 15 победителей, каждый из них получит по 700 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.