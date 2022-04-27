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49 минут назад

В Подмосковье открыли прием заявок на премию губернатора в сфере науки и инноваций

ТАССиещё 2

Прием заявок на соискание премии губернатора Московской области в сфере науки и инноваций стартовал в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В Подмосковье стартовал прием заявок на премию в сфере науки и инноваций
Фото: вести подмосковьявести подмосковья

"Премия губернатора Московской области для молодых ученых вручается уже 10 лет. За это время награды получили 145 талантливых специалистов Подмосковья. Вручение премии позволяет привлекать перспективные кадры и поддерживать развитие науки в регионе на самом высоком уровне - ежегодно ученые Московской области регистрируют новые технологии, совершают открытия во всех сферах науки, а также становятся лауреатами престижных федеральных и международных премий. В этом году по результатам конкурсного отбора будет выделено 15 победителей, каждый из них получит по 700 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Премия губернатора Московской области для молодых ученых и специалистов присуждается за научно-технические достижения соискателей и их практическое применение в соответствии с приоритетными для Московской области направлениями развития науки, технологий и техники.

Работа специалистов должна обладать новизной, а результаты достигнуты и опубликованы в период, не превышающий пяти лет до года выдвижения соискателя (коллектива соискателей).

"Объявление о проведении конкурса и полный комплект документов для соискателей доступны на сайте министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Прием заявок осуществляется до 17 июня", - говорится в сообщении.

Наука и техника,
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