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26 минут назад

По 10 тысяч на каждого: раскрыты подробности иска россиян к Apple

Елена Прошина

Российские пользователи подали в Пресненский районный суд Москвы коллективный иск к компании Apple. 20 покупателей недовольны прекращением работы в России системы бесконтактных платежей ApplePay. Об этом пишет газета «Коммерсант».

По 10 тысяч на каждого: раскрыты подробности иска россиян к Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как уточняют юристы, покупатели iPhone, Apple Watch и Mac приобретали технику с исправно работающим сервисом, но впоследствии истцы неправомерно были лишены возможности пользоваться системой. В соответствии с законом о защите прав потребителей, это является существенным недостатком.

Теперь пользователи требуют компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей на каждого, а также «соразмерного уменьшения стоимости» товаров, которую определит суд.

Ранее сервисы ApplePay и GooglePay стали недоступны для выпущенных в России карт Visa и Mastercard. Позднее ApplePay стала ограничивать и оплату картами «Мир» и удалять их из приложения.

Недавно стало известно, что Еврокомиссия намерена обязать Apple разрешить пользователям использовать другие магазины приложений и платежные системы. В настоящее время пользователи техники Apple могут устанавливать приложения только из App Store, что нарушает закон о цифровых рынках для крупных компаний. Корпорации грозят штрафы в размере до 10% от общего годового оборота.

Наука и техника,Visa,Еврокомиссия,Apple,
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