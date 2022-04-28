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43 минуты назад

В Роскачестве рассказали об опасности хранения старых смартфонов дома

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Эксперты рекомендуют избегать разрядки гаджета «в ноль». Они заявили радиостанции «Говорит Москва» о необходимости время от времени проверять устройство, поскольку существует риск вздутия аккумулятора из-за различных химических процессов внутри.

В Роскачестве рассказали об опасности хранения старых смартфонов дома
Фото: DepositphotosDepositphotos

«В таком случае можно отнести устройство в утилизацию или заменить батарею для последующего использования. Из-за неисправного аккумулятора смартфон может взорваться», — сообщили эксперты Роскачества.

Также отмечается, что у каждой модели смартфона есть свой жизненный цикл — время поддержки, в течение которого производитель обновляет операционную систему и важные приложения.

После истечения этого срока смартфон не только начинает работать в ограниченном режиме, но и становится мишенью для взломщиков потенциальных уязвимостей.

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