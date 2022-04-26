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11 минут назад

Японцы обнаружили «строительные блоки» ДНК в упавших на Землю метеоритах

Газета.Ru

Ученые выяснили, что в составе метеоритов на Землю прилетели необходимые для синтеза ДНК химические элементы. Об этом сообщает Mail Online.

В упавших на Землю метеоритах обнаружили «строительные блоки» ДНК
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Исследователи из Университета Хоккайдо изучили три метеорита, упавшие в XX веке. Речь идет о Мурчисонском метеорите, а также о метеоритах озер Мюррей и Тагиш.

«Соединения, доставленные на Землю метеоритами, возможно, сыграли роль в появлении генетических функций ранней жизни», – пишут авторы.

Для формирования ДНК и РНК необходимы элементы двух типов. Пиримидины, включая цитозин, урацил и тимин, и пурины, включающие гуанин и аденин. Анализ показал, что в этих метеоритах присутствуют гуанин, аденин и урацил.

«Эти соединения присутствуют в концентрациях, аналогичных тем, которые были предсказаны экспериментами, воспроизводящими условия ранней Солнечной системы», – добавляют ученые.

По мнению авторов, эти «строительные блоки» ДНК могли образоваться в результате фотохимических реакций в межзвездной среде.

Ранее планетологи предложили объяснение существования дюн на спутнике Сатурна Титане.

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