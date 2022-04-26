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25 минут назад

Раскрыта связь между моральными нормами и перфекционизмом

ТАСС

Психологи из России выяснили, что жизнью перфекционистов управляют жесткие представления о морали и незыблемых законах окружающего мира, сообщила во вторник пресс-служба НИУ ВШЭ.

Российские психологи раскрыли связь между моралью и перфекционизмом
Фото: ТАССТАСС

Полученные сведения можно использовать для выработки коррекционных программ, которые будут полезны психологам-консультантам, школьным учителям и университетским преподавателям, которым часто приходится вырабатывать особые подходы для работы с учениками-перфекционистами.

"Такие меры могут помочь в дальнейшем снизить негативные эмоциональные переживания дезадаптивных перфекционистов", - говорится в сообщении.

Группа российских психологов под руководством Татьяны Пермяковой, профессора филиала НИУ ВШЭ в Перми, раскрыла ранее неизвестную связь между перфекционизмом и моральными установками людей. Ученые совершили это открытие в ходе изучения представлений перфекционистов и остальных людей о морали, интеллекте и устройстве окружающего мира.

Результаты опросов

Для получения подобных сведений профессор Пермякова и ее коллеги провели серию опросов среди 200 студентов одного из российских вузов. В его рамках ученые оценили как уровень перфекционизма, характерный для учащихся, так и изучили их представления о том, насколько безграничными они считают возможности интеллекта, как они относятся к разным моральным установкам и максимам, и как они воспринимают окружающий мир.

Эти опросы показали, что для перфекционистов были характерны жесткие, абсолютистские представления о моральных нормах и о том, как к ним должны относиться люди. Также большинство из них верили в безграничные возможности интеллекта и незыблемость законов окружающего мира.

При этом некоторые носители этой черты характера научились пользоваться ею для совершенствования своих когнитивных навыков и постепенного исправления ошибок в поведении.

Наука и техника,ВШЭ,
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