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59 минут назад

NASA запустит зонд для изучения астероида, чуть не погубившего Землю

Мария Иванова

Космическое агентство NASA сообщило, что старая станция по изучению астероидов под названием OSIRIS-REx получила новое задание. По возвращению на Землю аппарат вместо запланированной утилизации вновь отправится на разведку: теперь ему предстоит изучить печально известный астероид Апофис — самый опасный космический объект за последние сто лет астрономических наблюдений.

NASA запустит зонд для изучения астероида, чуть не погубившего Землю
Фото: NASANASA

Исследователи впервые обнаружили массивный астероид 99942 Apophis в 2004 году. На протяжении почти двадцати лет эксперты называли его траекторию опасной: согласно расчетам, во время очередного пролета он мог врезаться в планету. Столкновение оказалось бы крайне разрушительным, но после недавнего анализа информации специалисты считают, что риск катастрофы будет действительно серьезным минимум через несколько столетий.

Инженеры NASA рассчитывают подвести зонд OSIRIS-REx на максимально близкое к астероиду расстояние в 2029 году, когда Апофис вновь пролетит недалеко от Земли. Руководство программы OSIRIS-APEX надеется обнаружить на поверхности астероида следы оползней, которые теоретически должны возникнуть, когда небесное тело приблизится к планете.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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