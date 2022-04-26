NASA запустит зонд для изучения астероида, чуть не погубившего Землю

Космическое агентство NASA сообщило, что старая станция по изучению астероидов под названием OSIRIS-REx получила новое задание. По возвращению на Землю аппарат вместо запланированной утилизации вновь отправится на разведку: теперь ему предстоит изучить печально известный астероид Апофис — самый опасный космический объект за последние сто лет астрономических наблюдений.

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Исследователи впервые обнаружили массивный астероид 99942 Apophis в 2004 году. На протяжении почти двадцати лет эксперты называли его траекторию опасной: согласно расчетам, во время очередного пролета он мог врезаться в планету. Столкновение оказалось бы крайне разрушительным, но после недавнего анализа информации специалисты считают, что риск катастрофы будет действительно серьезным минимум через несколько столетий.