Неизвестные запустили криптовалюту, посвященную Илону Маску

После новости о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском неизвестные создали монету Elon buys Twitter – информацию о ней можно найти на Coinmarketcap.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Сразу после запуска токен подорожал на 6000%, сейчас рыночная капитализация Elon buys Twitter составляет более 22 млн руб.

Разработчики заверили, что этот токен нечто большее, чем просто шутка и пообещали в будущем выпустить посвященные покупке Twitter NFT-игры.

«Elon buys Twitter не просто мемный токен, мы хотим дать создателям мемов возможность заработать деньги с помощью нашей монеты. Долгосрочная цель Elon buys Twitter – стать лидером отрасли в развивающемся секторе DeFi. Мы хотим создать блокчейн-платформу, основанную исключительно на мемных токенах», – об этом написали разработчики на официальном сайте проекта.

Несмотря на заверения создателей токена, он может оказаться мошенническим проектом.

В прошлом году в сети появился токен, посвященный популярному корейскому сериалу «Игра в кальмара». Ее приобрели более 40 тыс. пользователей, однако создатели закрыли проект, забрав все средства вкладчиков. Тогда мошенники заработали на криптовалюте до $3,4 млн.