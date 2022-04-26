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26 минут назад

Неизвестные запустили криптовалюту, посвященную Илону Маску

Газета.Ru

После новости о покупке Twitter миллиардером Илоном Маском неизвестные создали монету Elon buys Twitter – информацию о ней можно найти на Coinmarketcap.

Неизвестные запустили криптовалюту, посвященную Илону Маску
Фото: Газета.руГазета.ру

Сразу после запуска токен подорожал на 6000%, сейчас рыночная капитализация Elon buys Twitter составляет более 22 млн руб.

Разработчики заверили, что этот токен нечто большее, чем просто шутка и пообещали в будущем выпустить посвященные покупке Twitter NFT-игры.

«Elon buys Twitter не просто мемный токен, мы хотим дать создателям мемов возможность заработать деньги с помощью нашей монеты. Долгосрочная цель Elon buys Twitter – стать лидером отрасли в развивающемся секторе DeFi. Мы хотим создать блокчейн-платформу, основанную исключительно на мемных токенах», – об этом написали разработчики на официальном сайте проекта.

Несмотря на заверения создателей токена, он может оказаться мошенническим проектом.

В прошлом году в сети появился токен, посвященный популярному корейскому сериалу «Игра в кальмара». Ее приобрели более 40 тыс. пользователей, однако создатели закрыли проект, забрав все средства вкладчиков. Тогда мошенники заработали на криптовалюте до $3,4 млн.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Илон Маск хочет, чтобы его «злейшие критики» остались в Twitter, когда он возьмет на себя управление социальной сетью.

Наука и техника,Илон Маск,
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