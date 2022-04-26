В России появились iPhone для верующих

Специализирующаяся на премиальном дизайне гаджетов российская компания Caviar выпустила новые кастомизированные iPhone для верующих всех религий, увидеть которые можно на официальном сайте компании.

Пользователи могут приобрести iPhone 13 Pro «Богородице дево радуйся» стоимостью 314 тыс. руб. Для его создания использовали мореный дуб возрастом более 2000 лет, ювелирную сталь с двойным золотым покрытием и фрагмент ткани, освященные на поясе Пресвятой Богородицы.

Также на сайте представлена модель «Шахада» за 320 тыс. руб. На корпусе смартфона выполнено объемное золотое панно, вдохновленное мусульманской архитектурой мечетей Мекки, Дамаска, Медины.

В коллекции есть смартфон и для иудеев – модель называется «Маген Давид». Он украшен звездой Давида и выполнен в синем цвете, который является цветом бога в иудаизме. Стоит смартфон 300 тыс. руб.