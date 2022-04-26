"МегаФон" обеспечит внедрение инновационных технологий на транспорте в Узбекистане

"Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением", - рассказал генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан .

Решения "МегаФона" применяются сразу в нескольких российских регионах. Экспертиза компании в этой области и наличие сильного технологического партнера в лице Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог Узбекистана в достижении текущих целей, добавил он. Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором "МегаФон" выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.