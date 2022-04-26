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1 час назад

"МегаФон" обеспечит внедрение инновационных технологий на транспорте в Узбекистане

Газета.Ru

"МегаФон", Digital Holding и Государственный комитет Республики Узбекистан по автомобильным дорогам подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровой трансформации дорожно-транспортной отрасли, сообщает пресс-служба российской телекоммуникационной компании.

"МегаФон" обеспечит внедрение инновационных технологий на транспорте в Узбекистане
Фото: СоцсетиСоцсети

"Современные цифровые решения с использованием видеоаналитики, больших данных, интернета вещей активно применяются в транспортном секторе по всему миру. Они позволяют точно прогнозировать развитие транспортной системы, мониторить состояние автомобильных дорог, анализировать и регулировать потоки и управлять дорожным движением", - рассказал генеральный директор "МегаФона" Хачатур Помбухчан.

Решения "МегаФона" применяются сразу в нескольких российских регионах. Экспертиза компании в этой области и наличие сильного технологического партнера в лице Digital Holding поможет Комитету автомобильных дорог Узбекистана в достижении текущих целей, добавил он. Первым проектом в рамках взаимодействия станет создание на автомобильных дорогах республики интеллектуальной системы весогабаритного контроля, в котором "МегаФон" выступит в роли технологического партнера и поделится собственным опытом по созданию такой системы на территории РФ.

Также "МегаФон" окажет консультационную поддержку в области строительства постов, мониторинга и эксплуатации систем весового контроля, а также применения инновационных технологий в дорожном строительстве.

"Наша основная цель — создание безопасных и качественных автомобильных дорог. Внедрение автоматической системы весогабаритного контроля позволит обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Принимая во внимание обширный опыт "МегаФона" по вопросам применения инновационных систем в дорожном секторе, мы заинтересованы в долгосрочных взаимоотношениях", - заявил заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по автомобильным дорогам Жамшид Турсунов.

Наука и техника,Хачатур Помбухчан,Мегафон,
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