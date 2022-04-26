Apple заставят разрешить установку приложений не из App Store

Еврокомиссия обяжет Apple разрешить пользователям использовать сторонние магазины приложений и платежные системы, об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на документы комиссии.

Сейчас владельцы гаджетов Apple могут устанавливать приложения только из App Store. По мнению Еврокомиссии, Apple пользуется тем, что владеет крупными магазином приложений и платежной системой. Это нарушает закон о цифровых рынках для крупный компаний.

Если компания не будет соблюдать постановление Еврокомиссии, то ей грозят штрафы в размере до 10% от общего годового оборота, а в случае повторных нарушений взыскание увеличится до 20%.

Кроме того, Apple должна сделать iMessage совместимым с другими мессенджерами.