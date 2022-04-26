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3 минуты назад

Apple заставят разрешить установку приложений не из App Store

Газета.Ru

Еврокомиссия обяжет Apple разрешить пользователям использовать сторонние магазины приложений и платежные системы, об этом пишет портал MacRumors со ссылкой на документы комиссии.

Apple заставят разрешить установку приложений не из App Store
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сейчас владельцы гаджетов Apple могут устанавливать приложения только из App Store. По мнению Еврокомиссии, Apple пользуется тем, что владеет крупными магазином приложений и платежной системой. Это нарушает закон о цифровых рынках для крупный компаний.

Если компания не будет соблюдать постановление Еврокомиссии, то ей грозят штрафы в размере до 10% от общего годового оборота, а в случае повторных нарушений взыскание увеличится до 20%.

Кроме того, Apple должна сделать iMessage совместимым с другими мессенджерами.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что стал известен способ установки на iPhone удаленных из App Store приложений. Для этого необходимо установить программу на компьютер и подсоединить к нему iPhone. Таким образом можно вернуть все сервисы и платформы, которые когда-либо были установлены с Apple ID пользователя.

Наука и техника,Еврокомиссия,Apple,
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