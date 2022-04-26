Зафиксировано крупнейшее марсотрясение за всю историю наблюдений

Сейсмометр НАСА InSight Lander зафиксировал два крупнейших марсотрясения за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Seismic Record.

Фото: globallookpress globallookpress

Сейсмические активности магнитудой 4,2 и 4,1 балла назвали S1000a и S0976a соответственно. Они произошли с разницей в 24 дня на дальней от посадочного модуля стороне Марса, причем первая — в долине Маринера, а точное местоположение второй установить не удалось.

Уточняется, что S0976a и S1000a в пять раз сильнее предыдущего марсотрясения. Кроме того, S1000a была самой долгой сейсмической активностью, зарегистрированной на Марсе, она продолжалась 94 минуты. Полученные данные помогут исследователям лучше изучить ядро и мантию планеты.