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1 час назад

Зафиксировано крупнейшее марсотрясение за всю историю наблюдений

Lenta.ru

Сейсмометр НАСА InSight Lander зафиксировал два крупнейших марсотрясения за всю историю наблюдений. Об этом пишет The Seismic Record.

Зафиксировано крупнейшее марсотрясение за всю историю наблюдений
Фото: globallookpressgloballookpress

Сейсмические активности магнитудой 4,2 и 4,1 балла назвали S1000a и S0976a соответственно. Они произошли с разницей в 24 дня на дальней от посадочного модуля стороне Марса, причем первая — в долине Маринера, а точное местоположение второй установить не удалось.

Уточняется, что S0976a и S1000a в пять раз сильнее предыдущего марсотрясения. Кроме того, S1000a была самой долгой сейсмической активностью, зарегистрированной на Марсе, она продолжалась 94 минуты. Полученные данные помогут исследователям лучше изучить ядро и мантию планеты.

В начале апреля 2022 года специалисты Австралийского национального университета озвучили гипотезу, согласно которой причиной регулярных марсотрясений в определенном регионе планеты является вулканическая активность.

Наука и техника,NASA,
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