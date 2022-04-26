Более четверти россиян отказались от западных стриминговых платформ

Порядка 26% россиян отказались от западных стриминговых сервисов в пользу российских. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медиахолдинга Rambler&Co.

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Согласно исследованию, 62% опрошенных

Видео дня

"не могут представить свою жизнь без подписок на видеосервисы", а 34% не ощутили потерь после ухода зарубежных компаний с российского рынка, поскольку использовали отечественные платформы. Также 23% временно отменили все действующие подписки, а 17% пока продолжают пользоваться услугами иностранных компаний. "26% сменили западные аналоги на российский сервис", - говорится в сообщении.

Треть опрошенных медиахолдингом россиян рассказали, что количество подписок на аудио и видеосервисы не изменилось, стало меньше их у 21% респондентов, а у 11% - больше.

"Остальные пользуются стриминговыми платформами не на постоянной основе", - сказано в исследовании.

Вместе с тем 39% респондентов тратят на подписки до 200 рублей в месяц, а 28% - от 200 до 400 рублей. Готовы платить за контент более 600 рублей 21% респондентов, 12% - от 400 до 600 рублей в месяц.

Видео и музыка

Что касается каталогов видеосервисов, то в марте - апреле текущего года россияне предпочитали комедии - 15% опрошенных, 14% рассказали, что искали фантастику, 13% - детективы, 12% - приключения, и 10% - документальные фильмы. В свою очередь, к подписке на музыку привыкли 38% россиян. Из них 39% всегда пользовались российскими стриминговыми платформами, а 23% перешли на них после ухода зарубежных компаний.

"21% респондентов пока продолжают слушать музыку на сервисах, доступ к которым в стране ограничен, у 17% не осталось активных подписок на аудио", - отметили в компании.

"В марте - апреле чаще всего на музыкальных платформах респонденты слушали поп-музыку (17%), рок (17%), рэп и хип-хоп (14%), R&B и фанк (14%), электронику и танцевальную музыку (13%). Остальные жанры и направления набрали менее 10% ", - говорится в исследовании.

Вместе с тем опрошенные рассказали о вариантах потребления зарубежного контента в текущих условиях. Так, 40% опрошенных не исключают для себя возможности обращения к альтернативным источникам контента, при этом респонденты готовы продолжать оплачивать подписку на российские сервисы.

"36% предпочитают платить за любимые фильмы и музыку, 24% скорее обратятся к пиратству", - отмечается в итогах опроса.

Об опросе