Российские ученые упростили получение бионефти из органического сырья

Российские ученые предложили простой и экологически безвредный способ переработки растительного сырья в топливо. Статья об этом опубликована в журнале Applied Catalysis B: Environmental.

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Бионефть рассматривается в качестве альтернативы обычной нефти, поскольку, в отличие от нее, является возобновляемым ресурсом. Зачастую ее получают из сельскохозяйственных культур и отходов лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. Однако перед ее использованием необходимо избавиться от кислородсодержащих соединений с помощью водорода и сульфидных катализаторов, для которых губительно присутствие воды, всегда содержащейся в бионефти.

Ученые из МГУ и их коллеги из других университетов предложили не удалять воду из бионефти, а использовать ее в качестве источника водорода, необходимого для очистки от кислородсодержащих соединений. Благодаря этому процесс переработки становится очень экономичным, поскольку проводится в одну стадию.

Эксперимент провели на модели нефти – гваяколе (вещество из древесных отходов) в смеси с органическими растворителями и водой. В качестве предшественников активного компонента катализатора использовались нефтерастворимые соли молибдена и никеля, а для его перевода в сульфидную форму добавляли серу. Далее в герметичный реактор нагнетали монооксид углерода под давлением и при температуре 320-280 градусов.

Под действием температур в присутствии серы из солей металлов образовывался катализатор, который представлял собой черный порошок и легко отделялся от жидких продуктов. Сам процесс облагораживания включал несколько реакций: взаимодействие монооксида углерода с водой (реакция водяного газа) с образованием водорода и, непосредственно, избавление от кислородсодержащих соединений.