В Россию привезли новые видеокарты

Флагманские видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti появились в магазине DNS спустя месяц после выхода, об этом пишет портал DNS Клуб.

В магазине представлены пять моделей, среди которых MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO, Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock и KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer.

Все модели оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами, 24 ГБ объема видеопамяти. Видеокарты выдают примерно 1560 МГц базовой тактовой частоты, в режиме буста — 1860 МГц. Каждая модель занимает около трех с половиной слотов расширения.

Цена на видеокарты колеблется от 290 тыс. руб. до 305 тыс. руб. Пока неизвестно, когда устройства можно будет приобрести. Сейчас на сайте доступна функция «уведомить о поступлении в продажу».

Ранее пользователи обвинили DNS в сговоре с перекупщиками видеокарт. В группе во «Подслушано в ДНС» в «ВКонтакте» был опубликован скриншот с данными о наличии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050.