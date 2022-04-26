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1 час назад

В Россию привезли новые видеокарты

Газета.Ru

Флагманские видеокарты серии GeForce RTX 3090 Ti появились в магазине DNS спустя месяц после выхода, об этом пишет портал DNS Клуб.

В Россию привезли новые видеокарты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В магазине представлены пять моделей, среди которых MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO, Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock и KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer.

Все модели оснащены системой охлаждения с тремя вентиляторами, 24 ГБ объема видеопамяти. Видеокарты выдают примерно 1560 МГц базовой тактовой частоты, в режиме буста — 1860 МГц. Каждая модель занимает около трех с половиной слотов расширения.

Цена на видеокарты колеблется от 290 тыс. руб. до 305 тыс. руб. Пока неизвестно, когда устройства можно будет приобрести. Сейчас на сайте доступна функция «уведомить о поступлении в продажу».

Ранее пользователи обвинили DNS в сговоре с перекупщиками видеокарт. В группе во «Подслушано в ДНС» в «ВКонтакте» был опубликован скриншот с данными о наличии видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050.

На складе магазина их насчитывалось более 500 штук, однако купить их невозможно, потому что они зарезервированы. Пользователи нашли в этом связь ритейла с перекупщиками.

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