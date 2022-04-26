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1 час назад

Американские ученые создали бьющееся сердце из акрила и стволовых клеток

Газета.Ruиещё 1

Мини-сердце из акрила, способное биться, разработала группа ученых под руководством специалистов Бостонского университета. Разработку они описали в статье в журнале Science Advances. Устройство размером 3 см2 имитирует работу желудочка сердца человека.

Американские ученые создали бьющееся сердце из акрила и стволовых клеток
Фото: DepositphotosDepositphotos

На напечатанной на 3D-принтере основе находятся крошечные акриловые клапаны, которые открываются и закрываются под потоком жидкости, и трубочки, имитирующие вены и артерии. Чтобы заставить сердце биться, исследователи использовали полученные из стволовых клеток кардиомиоциты - клетки сердечной мышцы.

Основной элемент сердца - подвижный и поддерживающий сердечную ткань каркас, состоящий из почти микроскопических акриловых спиралей, соединенных горизонтальными кольцами. Такой маленький размер продиктован тем, что это позволяет структурным элементам быть гибкими - при увеличении габаритов они бы стали плотнее и жестче, что снизило бы их подвижность.

Разработка позволит лучше изучить, как работает сердце, как оно развивается у эмбриона, как на сердце влияют болезни. Также модель можно использовать для тестирования новых лекарств, в том числе и индивидуального - можно вырастить кардиомиоциты определенного человека, чтобы выяснить, как препарат подействует на функции именно его сердца.

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