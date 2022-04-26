Археологи обнаружили руины древнего храма Зевса на Синае

Египетские археологи обнаружили руины храма древнегреческого бога Зевса на Синайском полуострове, сообщили специалисты по делам древностей. Статья об этом опубликована на портале phys.org.

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В заявлении Министерства туризма и древностей говорится, что руины храма были обнаружены на археологическом участке Телль-эль-Фарма.

Телль-эль-Фарма, также известный под своим древним названием Пелузий, относится к позднему фараоновскому периоду, а также использовался в греко-римские и византийские времена. Там находятся останки христианского и раннего исламского периодов.

Мостафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по древностям Египта, сообщил, что археологи раскопали руины храма через его входные ворота, где были видны две огромные упавшие гранитные колонны. По его словам, ворота были разрушены в результате сильного землетрясения в древние времена.

Вазири отметил, что руины были обнаружены между фортом Пелузий и мемориальной церковью на этом месте. Археологи нашли набор гранитных блоков, вероятно, использовавшихся для строительства лестницы, по которой молящиеся могли попасть в храм.

Раскопки в этом районе начались в начале 1900 года, когда французский египтолог Жан Кледат нашел древнегреческие надписи, свидетельствующие о существовании храма Зевса-Касиоса, но он не стал его раскапывать, сообщили в министерстве.

Зевс-Касиос – это объединение Зевса, бога неба в древнегреческой мифологии, и горы Касиос в Сирии, где Зевсу когда-то поклонялись.

Хишам Хуссейн, директор археологических памятников Синая, сказал, что надписи, найденные в этом районе, свидетельствуют о том, что римский император Адриан (117-138 гг.) отремонтировал храм.

Он уточнил, что эксперты изучат найденные блоки и проведут фотограмметрическую съемку, чтобы помочь определить архитектурный дизайн храма.