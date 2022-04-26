Ученые рассказали о влиянии микроволновки на мозг человека

Специалисты давно установили, что работа микроволновых печей не приводит к развитию опухолей. Но вопрос о влиянии излучений прибора на мозг все еще оставался открытым. Ученые провели исследование и пришли к неожиданным выводам.

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В ходе эксперимента специалисты установили, что бытовое устройство негативно влияет на мозговую ткань, вызывая повреждения, подобные черепно-мозговой травме. Микроволновый нагрев вызывает механические волны, которые могут привести к проблемам со здоровьем, если будут воздействовать на центр мозга.

Однако, как подчеркнули ученые, обычная микроволновка не способна сформировать настолько сильную энергию. Поэтому нет необходимости избавляться от полезной техники.