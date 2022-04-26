В WhatsApp добавят групповые опросы

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для ПК появится возможность создания групповых опросов, об этом пишет портал WABetaInfo.
В опрос можно будет добавить от двух до 12 вариантов ответа. Внешний вид и способ создания голосований пока не раскрываются. Сообщается, что они будут поддерживать функцию сквозного шифрования, и никто из третьих лиц не узнает о содержании голосования.
Сейчас функция находится в разработке и станет доступна для бета-тестеров WhatsApp для ПК в следующем обновлении. Когда функция появится на iOS и Android, неизвестно.
Ранее стало известно о том, что в мессенджере можно сгенерировать отчет об пользовательской активности. В нем будут содержаться данные о времени и количестве редактирований фотографии профиля и имени, заблокированных номерах, изменениях настроек конфиденциальности, группах, к которым когда-либо присоединялся пользователь, тип устройства, IP-адреса подключения и многое другое.