Путин объявил Десятилетие науки и технологий в России

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022–2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», — говорится в указе президента РФ, опубликованном 25 апреля.