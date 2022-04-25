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46 минут назад

Путин объявил Десятилетие науки и технологий в России

InScienceиещё 6

Президент РФ Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России Десятилетием науки и технологий, сообщается в указе от 25 апреля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.«

Путин объявил Десятилетие науки и технологий в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В целях усиления роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в РФ Года науки и технологий, постановляю объявить 2022–2031 годы в РФ Десятилетием науки и технологий», — говорится в указе президента РФ, опубликованном 25 апреля.

Основными задачами Десятилетия науки и технологий станут привлечение в научную сферу талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки среди населения.

Сопредседателями координационного комитета по проведению Десятилетия науки и технологий стали помощник президента Андрей Фурсенко и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Всего в состав комитета вошли более 30 членов.

Президент поручил правительству утвердить рассмотренный координационным комитетом план проведения Десятилетия, обеспечить подготовку, ежегодное рассмотрение отчетов о ходе реализации и необходимое финансирование.

Властям субъектов РФ рекомендуется принять участие в реализации плана, а также разработать и утвердить региональные планы.

Наука и техника,Дмитрий Чернышенко,Андрей Фурсенко,Владимир Путин,
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