Как сделать свои стикеры в Telegram: пошаговая инструкция по созданию стикерпака

За что мы любим Telegram, помимо удобства, скорости и всего прочего, — так это стикеры! С их помощью можно выстроить вполне осмысленный диалог, который не захочется прекращать ведь чем больше стикеров, тем больше смыслов.
Фанаты таких переписок наверняка не раз замечали, что постоянно попадаются картинки, идеально подходящие для создания стикеров, и, возможно, даже давали себе обещание непременно разобраться в этом вопросе и создать свой собственный стикерпак. Но как всегда, то нет времени, то настроения, то внятной инструкции. И если с первым и вторым у «Рамблера» вряд ли получится, а вот поделиться пошаговой инструкцией — всегда пожалуйста.
Итак, внимательно рассмотрим, как создать свои стикеры для Telegram. Для этого нужно выполнить следующие шаги.
Конечно, можно собрать разные картинки, но у них должна быть объединяющая идея: котики, птички, собачки, поросята и другие животные, смешные открытки в стиле клипартов из нулевых, люди, попавшие в неожиданные ситуации, здания, похожие на людей, странные надписи в общественных туалетах — вы ограничены лишь вашей фантазией.
Кстати, круто, если фотографии будут вашими собственными. А если хотите удивить и насмешить друзей, то возьмите фотографии, которые они когда-либо вам отправляли.
Наверное, это самый трудоемкий этап. Картинки должны отвечать определенным требованиям:
Для обработки изображений можно использовать любой графический редактор, в котором вы умеете работать. В Photoshop больше инструментов для того, чтобы получить идеальный результат, а в Paint работать проще и быстрее.
К сожалению, обойтись одним лишь мобильным телефоном, не получится, придется поставить Telegram на компьютер или ноутбук.
Делается это моментально и не требует сверхусилий.
В общем, на этом можно инструкцию заканчивать, дальше нужно следовать указаниям бота до получения результата. Но мы расскажем заранее, как это будет происходить. В ответ на ваш запрос бот предложит выбрать одну из команд:
Нам нужно создать стикерпак, поэтому отправляем боту команду номер один. Затем бот предложит придумать название для вашего пака стикеров. Если название уже занято, придется придумать другое, будьте готовы. После этого бот попросит прислать эмодзи, которое соответствует стикеру, первому в наборе. Далее загружаете изображение для будущего стикера через меню File, которое открывается при нажатии на изображение скрепки, и сохраните изображение. Затем нужно выбрать иконку для следующего стикера и повторить все действия пока не загрузите картинки в приложение.
Когда все картинки для стикеров будут загружены, выберите команду /publish. На этом этапе можно загрузить картинку, которая станет обложкой для всего набора стикеров. Если отдельной картинки нет, роль обложки выполнит первый стикер в паке. Также стоит придумать короткое имя для ссылки, по которой стикерпак будет доступен для всех желающих.
После публикации ваш стикерпак нуждается в годной промо-кампании. Не забудьте поделиться ссылкой с друзьями, а также активно используйте стикеры в переписках.
Как видите, создание собственных стикеров не такой уже сложный процесс, хотя кому-то он может показаться трудоемким, действительно нужно проявить усидчивость. Но если задаться целью и следовать инструкции, то все будет готово достаточно быстро. Требований к стикерам немного, и все они легко выполнимы. Возможно, ваш набор наклеек ждет мировая популярность.