Системные платы для нового поколения процессоров Ryzen не поддерживают DDR4

Источники внутри AMD сообщают, что системные платы для новых процессоров Ryzen 7000 не будут поддерживать формат оперативной памяти DDR4. Младшая модель B650 по-прежнему построена на однокристальном чипсете, тогда как старшая X670 будет двухкристальной.

Эксперты полагают, что AMD пошла на этот шаг ради снижения стоимости производства и простоты проектирования. Ранее производитель уже представил двухчиповый GPU, который входит в состав специализированного графического ускорителя Instinct MI250X. Старшие видеокарты серии Radeon RX7000, релиз которых намечен на этот год, также построены на базе двухкристальных процессоров.