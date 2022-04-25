Новое поколение графических процессоров Nvidia перейдет на 4 нм

По инсайдерским данным, производство графических процессоров Ada Lovelace, которые послужат ядром для видеокарт нового поколения Nvidia GeForce RTX 40, будет осуществляться по техпроцессу 4 нм.

На достоверность информации указывает тот факт, что графические процессоры Hopper для дата-центров также производятся по стандартам 4 нм. Как утверждает источник, новый техпроцесс вряд ли обеспечит радикальные отличия от предшественников, однако в свете слухов о высоком энергопотреблении GeForce RTX 40 любое повышение эффективности сыграет на руку производителю.