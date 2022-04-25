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22 минуты назад

Потерянные часы Google сравнили с Apple Watch и Samsung Galaxy Watch

Мария Иванова

Пользователь Reddit под ником tagtech414, который слил в Интернет первые фотографии Google Pixel Watch, поделился новыми изображениями, где сравнил размеры умных часов от Google c аналогами от Apple и Samsung.

Потерянные часы Google сравнили с Apple Watch и Samsung Galaxy Watch
Фото: Android CentralAndroid Central

Как утверждает tagtech414, девайс попал к нему в руки через приятеля, который работает барменом. Один из посетителей якобы забыл тестовый образец в ресторане, но спустя несколько недель за ним так никто и не вернулся. Он также отметил, что товарищ забыл отдать ему ремешок для часов, который поставляется в отдельной упаковке. Батарея устройства была разряжена, поэтому изучить интерфейс операционной системы не вышло.

Android Central

Официальный анонс Pixel Watch скорее всего состоится на майской конференции I/O: аналитики считают, что скорый релиз — ключевая причина участившихся слухов вокруг гаджета. По слухам, часы должны получить чипсет оригинальной разработки, датчик сердцебиения, пульса, GPS-навигатор и многие другие функции. Точной информации о стоимости новинки нет, но ожидается, что розничный ценник Pixel Watch составит примерно $300-$350.

Наука и техника,Google,Apple,
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