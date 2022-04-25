Никакого mini: Apple отказывается от маленьких iPhone

Apple откажется от модели mini, но представит четыре флагманских смартфона. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно отчету авторитетного аналитика Марка Гурмана, осенью 2022 года Apple представит четыре смартфона. Специалист подтвердил, что компания откажется от выпуска самого компактного телефона серии, каким были iPhone 12 mini и iPhone 13 mini. Вместо этого Apple анонсирует базовые iPhone 14 и iPhone 14 Max, а также премиальные iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Также журналист уточнил главные характеристики флагманов. По данным Гурмана, iPhone 14 и iPhone 14 Pro будут иметь 6,1-дюймовый дисплей, iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max получат 6,7-дюймовый экран. «Модели с большим дисплеем чрезвычайно популярны, особенно в Китае. Модели типа iPhone 13 mini продаются не так хорошо, как хотелось Apple», — объяснил автор.

Кроме того Гурман рассказал, что в iPhone 14 сохранится дизайн смартфонов 2021 и 2020 годов выпуска. Аппараты получат округлые углы и плоские края. Премиальные аппараты будут иметь новые вырезы, iPhone 14 и iPhone 14 Max выйдут с той же «монобровью», что и актуальные девайсы. Также ожидается, что базовые телефоны получат процессор A15 и 12-мегапкисельные камеры, премиальные выйдут с чипом A16 и камерой на 48 мегапикселей.