Россия заявила, что ей нужен ещё миллион программистов

Порядка одного миллиона IT-специалистов требуется в настоящее время российской экономике, отрасль испытывает кадровый голод, заявил в понедельник первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.
"Борьба между странами за специалистов в IT-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехали за рубеж. При этом стоит отметить, что уже фиксируется и обратный процесс", - сказал Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.
"Отрасль продолжает испытывать кадровый голод. Численность наших IT-специалистов в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек, специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется еще как минимум один миллион человек", - добавил он.
Турчак добавил, что на государственном уровне нужны неординарные, прорывные решения и для подготовки, и для удержания IT-кадров. Перед вузами стоит задача резко увеличить прием по IT-специальностям.
Как говорится в проекте решения совета, который есть в распоряжении ТАСС, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Минцифры РФ рекомендуется рассмотреть возможность изменения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в сферах, не связанных напрямую с математическим образованием и информационными технологиями, с целью увеличения числа выпускников по другим специальностям и направлениям с "ключевыми компетенциями цифровой экономики".
Кроме того, сенаторы предлагают проработать вопрос о подготовке специалистов в области игрового дизайна, киберспорта, индустрии обучения и развлечений, саунд-дизайна, анимации, цифрового моделирования, виртуальной и дополненной реальности, цифрового маркетинга. Также совет рекомендует министерствам в зависимости от потребностей конкретного субъекта рассмотреть вопрос об увеличении контрольных цифр приема в вузах за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, а также Московской и Ленинградской областей по направлениям, связанным с информационными технологиями.