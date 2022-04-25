Россия заявила, что ей нужен ещё миллион программистов

Порядка одного миллиона IT-специалистов требуется в настоящее время российской экономике, отрасль испытывает кадровый голод, заявил в понедельник первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

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"Борьба между странами за специалистов в IT-сфере обостряется, мы должны честно признать, что с началом специальной военной операции часть наших айтишников, в том числе молодежь, уехали за рубеж. При этом стоит отметить, что уже фиксируется и обратный процесс", - сказал Турчак на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

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"Отрасль продолжает испытывать кадровый голод. Численность наших IT-специалистов в минувшем году оценивалась в 1,7 млн человек, специалисты говорят о том, что нашей экономике требуется еще как минимум один миллион человек", - добавил он.

Турчак добавил, что на государственном уровне нужны неординарные, прорывные решения и для подготовки, и для удержания IT-кадров. Перед вузами стоит задача резко увеличить прием по IT-специальностям.

Как говорится в проекте решения совета, который есть в распоряжении ТАСС, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Минцифры РФ рекомендуется рассмотреть возможность изменения федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования в сферах, не связанных напрямую с математическим образованием и информационными технологиями, с целью увеличения числа выпускников по другим специальностям и направлениям с "ключевыми компетенциями цифровой экономики".