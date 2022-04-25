В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
59 минут назад

Как установить на iPhone удаленные из App Store приложения

Мария Иванова

Портал iPhones.ru сообщает, что нашел способ поставить на iPhone приложения, которые пропали из российского App Store: в их число входят официальные приложения «Сбера» и «Альфа-Банка». Для установки они должны быть уже зарегистрированы на учетной записи Apple ID.

Как установить на iPhone удаленные из App Store приложения
Фото: ReutersReuters

Как поставить на iPhone удаленные из App Store приложения

  • Скачайте дистрибутив программы iMazing и установите ее на ПК. Не волнуйтесь о покупке лицензии: функционала бесплатной версии вполне достаточно.
  • Подключите iPhone к ПК и разблокируйте экран смартфона.
  • Откройте iMazing и перейдите в меню «Управление приложениями».
  • Затем найдите вкладку «Медиатека».
  • В строке поиска введите название нужного приложения. Если вы хоть раз устанавливали его из-под своей учетки Apple ID, то программа найдет его.
  • Когда iMazing найдет приложение, кликните на нем правой клавишей мыши и нажмите «Установить на устройство».
  • Если вы все сделали правильно, то приложение начнет загружаться на ваш iPhone.

Установленные этим методом приложения будут работать в обычном режиме, но не получат свежие обновления. Данный способ также применим для любого другого приложения, пропавшего из российского App Store.

Наука и техника,Альфа-банк,Сбербанк России,Apple,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители