Как установить на iPhone удаленные из App Store приложения

Портал iPhones.ru сообщает, что нашел способ поставить на iPhone приложения, которые пропали из российского App Store: в их число входят официальные приложения «Сбера» и «Альфа-Банка». Для установки они должны быть уже зарегистрированы на учетной записи Apple ID.
Фото: ReutersReuters
Как поставить на iPhone удаленные из App Store приложения
- Скачайте дистрибутив программы iMazing и установите ее на ПК. Не волнуйтесь о покупке лицензии: функционала бесплатной версии вполне достаточно.
- Подключите iPhone к ПК и разблокируйте экран смартфона.
- Откройте iMazing и перейдите в меню «Управление приложениями».
- Затем найдите вкладку «Медиатека».
- В строке поиска введите название нужного приложения. Если вы хоть раз устанавливали его из-под своей учетки Apple ID, то программа найдет его.
- Когда iMazing найдет приложение, кликните на нем правой клавишей мыши и нажмите «Установить на устройство».
- Если вы все сделали правильно, то приложение начнет загружаться на ваш iPhone.
Установленные этим методом приложения будут работать в обычном режиме, но не получат свежие обновления. Данный способ также применим для любого другого приложения, пропавшего из российского App Store.