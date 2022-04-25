Как установить на iPhone удаленные из App Store приложения

Портал iPhones.ru сообщает, что нашел способ поставить на iPhone приложения, которые пропали из российского App Store: в их число входят официальные приложения «Сбера» и «Альфа-Банка». Для установки они должны быть уже зарегистрированы на учетной записи Apple ID.

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Как поставить на iPhone удаленные из App Store приложения

Скачайте дистрибутив программы iMazing и установите ее на ПК. Не волнуйтесь о покупке лицензии: функционала бесплатной версии вполне достаточно.

Подключите iPhone к ПК и разблокируйте экран смартфона.

Откройте iMazing и перейдите в меню «Управление приложениями».

Затем найдите вкладку «Медиатека».

В строке поиска введите название нужного приложения. Если вы хоть раз устанавливали его из-под своей учетки Apple ID, то программа найдет его.

Когда iMazing найдет приложение, кликните на нем правой клавишей мыши и нажмите «Установить на устройство».

Если вы все сделали правильно, то приложение начнет загружаться на ваш iPhone.