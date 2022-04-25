В "Газпром-медиа" анонсировали выход нового музыкального приложения

"На платформе будет присутствовать и стриминг всех существующих радиостанций, и возможность формирования с помощью нейросети индивидуальных плейлистов - сейчас ведутся переговоры с правообладателями, чтобы весь контент был легальный, [будут] присутствовать подкасты и те, которые мы производим и в коллаборации с нашими коллегами, будут присутствовать аудиокниги - весь спектр аудиоконтента, которые существует в мире и стране", - добавил он.