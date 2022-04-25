В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

В "Газпром-медиа" сообщили о выходе осенью нового приложения с музыкой и аудиокнигами

ТАСС

Приложение с различными аудиоконтентом "Аудиоклуб" появится в России осенью 2022 года. Оно будет включать в себя как музыкальный контент с формированием индивидуальных плейлистов, так и аудиокниги, подкасты и радиостанции. Об этом в понедельник заявил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

В "Газпром-медиа" анонсировали выход нового музыкального приложения
Фото: ТАССТАСС

"Об этом еще никто не знает - следующее направление, которое мы намерены запустить уже этой осенью - это новое приложение аудио под рабочим названием "Аудиоклуб". Будем все лето работать с аудиторией, чтобы выбрать название, которое понравится больше всего", - рассказал он на старте всероссийской акции "Поделись своим знанием. Новые горизонты".

Жаров пояснил, что по механике оно будет похоже на "Яндекс.Музыку" и "VK музыку", но новое приложение будет работать в более широком формате.

"На платформе будет присутствовать и стриминг всех существующих радиостанций, и возможность формирования с помощью нейросети индивидуальных плейлистов - сейчас ведутся переговоры с правообладателями, чтобы весь контент был легальный, [будут] присутствовать подкасты и те, которые мы производим и в коллаборации с нашими коллегами, будут присутствовать аудиокниги - весь спектр аудиоконтента, которые существует в мире и стране", - добавил он.

Наука и техника,Александр Жаров,Газпром-медиа,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители