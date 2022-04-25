В "Газпром-медиа" анонсировали выход нового музыкального приложения

Приложение с различными аудиоконтентом "Аудиоклуб" появится в России осенью 2022 года. Оно будет включать в себя как музыкальный контент с формированием индивидуальных плейлистов, так и аудиокниги, подкасты и радиостанции. Об этом в понедельник заявил гендиректор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.
"Об этом еще никто не знает - следующее направление, которое мы намерены запустить уже этой осенью - это новое приложение аудио под рабочим названием "Аудиоклуб". Будем все лето работать с аудиторией, чтобы выбрать название, которое понравится больше всего", - рассказал он на старте всероссийской акции "Поделись своим знанием. Новые горизонты".
Жаров пояснил, что по механике оно будет похоже на "Яндекс.Музыку" и "VK музыку", но новое приложение будет работать в более широком формате.
"На платформе будет присутствовать и стриминг всех существующих радиостанций, и возможность формирования с помощью нейросети индивидуальных плейлистов - сейчас ведутся переговоры с правообладателями, чтобы весь контент был легальный, [будут] присутствовать подкасты и те, которые мы производим и в коллаборации с нашими коллегами, будут присутствовать аудиокниги - весь спектр аудиоконтента, которые существует в мире и стране", - добавил он.