В Арктике начнут поиски пропавшего в 1937 году самолета

В Арктике начнут поиски пропавшего десятки лет назад самолета героя СССР, летчика Сигизмунда Леваневского. Об этом сообщает издание «Ямал 1».

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Леваневский несколько раз пытался перелететь из СССР в Америку через Северный полюс, последняя экспедиция состоялась в августе 1937 года — во время нее судно с экипажем пропало без вести. Для поисков организован международный историко-географический поисковый проект «Самолет Леваневского — возвращение легенды». Участники проекта будут искать подтверждение посадки самолета и попытаются обнаружить следы экипажа.

«Планируемая экспедиция должна проверить версию, согласно которой самолет Леваневского в связи с нехваткой топлива резко изменил маршрут и совершил вынужденную посадку на ледовый шельф одного из островов Канадского архипелага», — сказал президент экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества Владимир Чуков.

Он добавил, что проект станет первым материалом портала «Бессмертная экспедиция», где будут освещаться истории других покорителей Арктики.