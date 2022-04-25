В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
1 час назад

В Арктике организуют поиски пропавшего в 1937 году самолета героя СССР

Lenta.ru

В Арктике начнут поиски пропавшего десятки лет назад самолета героя СССР, летчика Сигизмунда Леваневского. Об этом сообщает издание «Ямал 1».

В Арктике начнут поиски пропавшего в 1937 году самолета
Фото: ТАССТАСС

Леваневский несколько раз пытался перелететь из СССР в Америку через Северный полюс, последняя экспедиция состоялась в августе 1937 года — во время нее судно с экипажем пропало без вести. Для поисков организован международный историко-географический поисковый проект «Самолет Леваневского — возвращение легенды». Участники проекта будут искать подтверждение посадки самолета и попытаются обнаружить следы экипажа.

«Планируемая экспедиция должна проверить версию, согласно которой самолет Леваневского в связи с нехваткой топлива резко изменил маршрут и совершил вынужденную посадку на ледовый шельф одного из островов Канадского архипелага», — сказал президент экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества Владимир Чуков.

Он добавил, что проект станет первым материалом портала «Бессмертная экспедиция», где будут освещаться истории других покорителей Арктики.

В январе стало известно, что в Салехарде возле переправы через Обь установят памятник отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, которые проложили Северный морской путь. Памятник будет выполнен в виде маяка по эскизам руководителя одного из отрядов Великой Северной экспедиции, лейтенанта Дмитрия Овцына.

Наука и техника,Владимир Чуков,Русское географическое общество,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители