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20 минут назад

Названы лучшие смартфоны 2022 года

Газета.Ru

Звание лучших смартфонов 2022 года по версии портала Android Police поделили между собой гаджеты Samsung и Google. На первом месте — Galaxy S22 Ultra.

Создан рейтинг лучших смартфонов 2022 года
Фото: SamsungSamsung

Отмечается, что корейский флагман получил лучший дисплей на рынке, высокое качество материалов и сборки. В качестве еще одного преимущества называется наличие стилуса S Pen, с которым раньше поставлялись смартфоны серии Galaxy Note. Galaxy S22 Ultra также приписывают и недостатки, среди которых большой корпус, из-за которого бывает неудобно пользоваться смартфоном, а также отсутствие комплектного зарядного устройства и высокая стоимость.

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На втором месте расположился Google Pixel 6. По мнению Android Police, смартфон может похвастаться хорошим качеством снимков, получаемых с камеры устройства, высокой производительностью, оболочкой Material You на базе Android 12 и пятилетней поддержкой со стороны производителя. Отмечается, что смартфону не хватает телеобъектива, а камеры иногда могут «ловить» блики. Кроме того, сканер отпечатков пальцев смартфона уступает конкурентам по скорости работы, а последние обновления были нестабильными.

Третье место в рейтинге лучшего смартфона по версии Android Police закрепилось за Samsung Galaxy Z Fold3. Серди обозначенных преимуществ складного гаджета — формфактор, из-за которого смартфон ощущается «мини-планшетом», высокая производительность, высокое качество дисплеев с обеих сторон и обновление ПО со стороны производителя до 2025 года. К минусам отнесли подэкранную фронтальную камеру, среднее время автономной работы и высокую стоимость.

Pixel 5a, среднеценовой смартфон Google, получил четвертое место. Среди конкурентов его выделяет наличие разъема для наушников. Кроме того, эксперты отметили время автономной работы смартфона, снимки, получаемые с камер в соотношении цена-качество, наличие водонепроницаемости по стандарту IP67 и поддержка обновлений до 2024 года. Среди недостатков значится увеличившиеся габариты по сравнению с прошлогодним Pixel 4a и чипсет Snapdragon 765G, который устареет в ближайшем будущем. Также среди минусов значится не очень качественный дисплей с частотой обновления изображения 60 Гц и ограниченная доступность устройства.

Пятое место в рейтинге закрепилось за раскладушкой Samsung Galaxy Z Flip3. Отмечается, что складной смартфон выделяется «обычной» флагманской ценой, отличным качеством сборки. Редакции Android Police также понравился формфактор складного гаджета, позволяющий смартфону без проблем помещаться в кармане. Среди недостатков — слабое время автономной работы, неконкурентоспособные камеры и слабая скорость зарядки, которая составляет всего 15 Вт.

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