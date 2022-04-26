Открыт редкий миллисекундный пульсар

Международная группа астрономов сообщила об открытии редкого миллисекундного пульсара в виде двойной нейтронной звезды. О находке рассказывается в статье, опубликованной в базе препринтов arXiv.org.

Пульсар получил название PSR J1325-6253 и состоит из двух нейтронных звезд, которые вращаются друг вокруг друга с периодом 1,8 дня. Объект посылает электромагнитные импульсы каждые 28,9 миллисекунды. Такие пульсары, чья периодичность менее 30 миллисекунд, называют миллисекундными. Предполагается, что они образуются в двойных системах, когда один из компаньонов, являющихся нейтронной звездой, раскручивается за счет аккреции вещества второй звезды.

До сих пор ученым было известно о существовании 21 двойной нейтронной звезды. Новый объект был обнаружен в ходе повторного анализа результатов обзора пульсаров HTRU-S LowLat. Общая масса двойной системы достигает 2,57 массы Солнца. Характерный возраст пульсара оказался равным 0,94 миллиарда лет, а расстояние до этого объекта оценивается не менее чем в 14 300 световых лет. Предполагается, что двойная нейтронная звезда возникла в результате взрыва сверхновой с захватом электронов.