"МегаФон" примет участие в проекте создания системы экомониторинга в Ташкенте

"МегаФон" подписал соглашение с Хокимиятом Ташкента, согласно которому компания окажет содействие в реализации программ по охране окружающей среды.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В ближайшее время в столице заработает комплексная система экомониторинга, сообщает пресс-служба компании "МегаФон". Согласно документу, стороны проработают проект по внедрению цифровых решений, обеспечивающих постоянный контроль состояния атмосферного воздуха и других компонентов окружающей среды в Ташкенте.

Видео дня

"Вопросы защиты окружающей среды сегодня находятся в числе приоритетных в большинстве стран. Современные цифровые решения значительно упрощают эту задачу – они позволяют не только в режиме реального времени отслеживать состояние окружающей среды, но и оперативно реагировать при ухудшении ситуации", - отметил коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов "МегаФона" Эмин Антонян.

По его словам, у "МегаФона" есть позитивный опыт внедрения систем экологического контроля в нескольких российских регионах, а также на промышленных предприятиях.

"Мы рады предложить Хокимияту Ташкента собственные наработки и экспертизу в решении этой важной задачи", - заключил Эмин Антонян.

По словам заместителя хокима Ташкента по внедрению информационных технологий Алексея Хена, Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития.

"Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с "МегаФоном". Узбекистан ставит цифровизацию одним из приоритетных направлений развития. Так, в 2020 году вступила в силу стратегия трансформации регионов и отраслей "Цифровой Узбекистан-2030". За последние два года в Ташкенте была проделана большая работа и сотрудничество с МегаФоном – логичное продолжение начатого", - сказал он.

У "МегаФона" есть аналитическая платформа "МегаФон Экология", которая в динамике отображает оценку качества компонентов окружающей среды, а также оперативно выявляет аномальные значения и отправляет уведомления по электронной почте, в пуш-уведомлении или по SMS. Кроме того, платформа может автоматически оповещать аварийно-спасательные службы о возможности распространения опасных веществ в воздухе.